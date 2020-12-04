0
0
139
НОВОСТИ

За кражу данных о клиентах банков предлагают давать до 20 лет тюрьмы

17:12 04.12.2020 Источник: РБК

Российские банки решили включиться в борьбу с утечками данных о клиентах на законодательном уровне: участники рынка планируют подготовить поправки в Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание за незаконный доступ и разглашение сведений, представляющих собой банковскую тайну. Такое предложение обсуждалось в четверг, 3 декабря, на встрече в Ассоциации банков России (АБР).

Озвученное предложение банков — лишать свободы за неправомерный доступ к банковской тайне на срок до 10–20 лет, но предельный срок наказания еще обсуждается, рассказал РБК вице-президент АБР Алексей Войлуков. «Действующее наказание несоразмерно с ущербом, который оно [разглашение] влечет», — пояснил он позицию рынка. По словам Войлукова, законопроект будет разработан в ближайшее время.

В Банке России поддерживают идею ужесточения наказаний за киберпреступления, сообщил РБК представитель регулятора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 04.12.2020
Восстановлению единства в Сирии мешает присутствие США - Лавров
0
67
17:50 04.12.2020
Депутат Мосгордумы Гусева: В Москве развивается адресная помощь находящимся в трудной жизненной ситуации людям
0
104
17:40 04.12.2020
В ООН заявили об отсутствии улучшения в сфере прав человека в Белоруссии
0
119
17:05 04.12.2020
Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: Москвичи успешно переходят на современный тип городской мобильности
0
175
17:00 04.12.2020
Журналистов НТВ задержали при съемке у здания производителя турецких боевых беспилотников - источник
0
196
16:32 04.12.2020
Пистолет Джеймса Бонда продали за $256 тысяч
0
189
16:12 04.12.2020
Полиция Турции задержала съемочную группу телеканала НТВ
0
254
16:10 04.12.2020
Родительское сообщество в Москве выступило с петицией о переводе 1-5 классы на дистанционку
0
261
16:00 04.12.2020
Путин назвал "бурей в стакане" заявления об ограничениях, применяемых РФ в интернете
0
254
15:37 04.12.2020
Депутат Мосгордумы Герасимов: Читатели могут заказывать оцифрованные и электронные книги в библиотеках
0
224

Возврат к списку