За кражу данных о клиентах банков предлагают давать до 20 лет тюрьмы
17:12 04.12.2020 Источник: РБК
Российские банки решили включиться в борьбу с утечками данных о клиентах на законодательном уровне: участники рынка планируют подготовить поправки в Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание за незаконный доступ и разглашение сведений, представляющих собой банковскую тайну. Такое предложение обсуждалось в четверг, 3 декабря, на встрече в Ассоциации банков России (АБР).
Озвученное предложение банков — лишать свободы за неправомерный доступ к банковской тайне на срок до 10–20 лет, но предельный срок наказания еще обсуждается, рассказал РБК вице-президент АБР Алексей Войлуков. «Действующее наказание несоразмерно с ущербом, который оно [разглашение] влечет», — пояснил он позицию рынка. По словам Войлукова, законопроект будет разработан в ближайшее время.
В Банке России поддерживают идею ужесточения наказаний за киберпреступления, сообщил РБК представитель регулятора.
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