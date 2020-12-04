Восстановлению единства в Сирии мешает присутствие США - Лавров

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Незаконное военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии препятствует восстановлению единства республики. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

По словам российского министра, благодаря в решающей степени российскому содействию правительству Сирии удалось "сломать хребет" терроризму. "На первый план выходят задачи обеспечения достойных условий жизни для миллионов сирийских граждан, переживших эту разрушительную войну. Это требует участия всего мирового сообщества, - указал Лавров. - С сожалением вынуждены констатировать, что в ответ на конструктивные подвижки в политическом урегулировании, Дамаск получает незаконное вооруженное присутствие США на своей территории, открыто использующееся для поощрения сепаратизма и препятствующее восстановлению единства страны".

Глава МИД РФ также обратил внимание на новые американские и европейские санкции в отношении Сирии, голословные, ничем не подкрепленные обвинения в применении Дамаском химического оружия и военных преступлениях. "Запад демонстрирует двойные стандарты, отказывает Сирии в помощи, даже когда речь идет о гуманитарных проблемах, - подчеркнул он. - В условиях пандемии Запад продолжает линию на экономическое удушение Сирии".

В этой связи Лавров подтвердил, что принести мир и стабильность на Ближний Восток и север Африки можно лишь на основе международного права. "Это предполагает отказ от вмешательства извне, уважение принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности, опору на инклюзивный национальный диалог в каждой стране, где наблюдается междоусобица, - пояснил министр. - Россия придерживается именно этой линии во всех ситуациях в регионе, в том числе и в Сирии".