Андрей Воробьёв вручил губернаторские премии за социально важные проекты и добрые дела

21:50

Фото пресс-службы правительства

Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил лауреатов премии #Мырядом. Онлайн-церемонию провел телеведущий Иван Ургант. Премия впервые прошла под новым названием. Победителями стали 180 жителей Подмосковья, каждый получил по 1 млн руб.

«Впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной - 7-й раз мы поощряем и благодарим самых добрых, неравнодушных людей Подмосковья. Их, конечно, гораздо больше, чем 10 тыс. заявок, которые мы получили, – сказал губернатор. – Особенно приятно мне сегодня посмотреть в глаза врачам, сказать слова благодарности за то, что вы спасаете людей. Тысячу причин можно было придумать, чтобы отказаться. Но люди, которых мы сегодня видим, очень добросовестно выполняют свою работу».

Лауреат премии, ординатор в НИИ скорой помощи им. Склифосовского Амрах Магеррамов вернулся в родной Орехово-Зуево, чтобы помочь в борьбе с COVID-19: «Был тяжелый период, когда мама оказалась в больнице. Врачам требовалась помощь, поэтому я в этот же день, как приехал и увидел маму за окном в больнице, позвонил главврачу и через час устроился в ковидный центр».

Врач-кардиолог Фуркатджон Гафуров из Егорьевска внедрил новые виды высокотехнологичной медпомощи в местной ЦРБ. Лауреата поздравил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им Бакулева, член жюри премии Лео Бокерия: «Я у Фуркада был научным руководителем, очень приятно узнать, что он так активно работает по лечению больных с жизнеугрожающими аритмиями. Также приятно, что у нас в Подмосковье есть теперь много центров, где это лечат. Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, что он сделал очень много для развития здравоохранения в Московской области».

Алексей Самойлов из Орехово-Зуева спас женщину из-под обломков дома, пострадавшего от взрыва. Героя поздравил хоккеист Александр Овечкин: «Спасибо вам, что вы, долго не думая, рискуя своей жизнью, бросились на помощь людям. Вы – настоящий герой!».

Губернатор поздравил Илью Оводова из Солнечногорска, разработавшего шрифт для слепых – созданный им алгоритм распознает текст по фотографии, в том числе сделанной на мобильный телефон. Проект был представлен президенту Владимиру Путину.