Опрос: На новогодние праздники все большее количество россиян планирует остаться дома

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля россиян, которые планируют остаться дома в новогодние праздники, увеличивается. Это следует из опроса сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Более 70% из 1 565 респондентов намерены остаться дома в этом году, в сентябре доля домоседов составляла 54%, а в прошлом году - 50%.

"Опрос прошел на сайте сервиса, в нем приняли участие 1 565 человек. Большинство респондентов сообщили, что останутся дома в этом году. Стоит отметить, что доля тех, кто отказывается от путешествия на новогодние праздники, стремительно растет, - говорится в сообщении сервиса.

Более того, уже успели купить билеты на Новый год 12% респондентов (зачастую билеты были куплены еще в ноябре), планируют в скором времени купить 8%, купить билет в последний момент намерены 4%, еще 4% респондентов планируют отправиться в путешествие на своей машине.