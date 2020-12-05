Андрей Воробьев вместе с кадетами возложил цветы к Вечному огню

16:50

Фото пресс-службы

правительства Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля - 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск.

«Хочу вместе с ребятами низко поклониться всем нашим ветеранам. Мы не стали их сегодня беспокоить по понятной причине, - сказал губернатор. - Сегодня особенный день - день начала контрнаступления. Были очень тяжелые, кровопролитные бои под Москвой, в них полегло огромное количество наших предков. 79 лет уже прошло, но ребята это изучают, знают. Спасибо всем нашим ветеранам и тем, кто занимается патриотическим воспитанием. Вечная память нашим героям!».

В лобненской школе №3 им. Героя Советского Союза Василия Александровича Борисова создан кадетский класс. В него набирают пятиклассников, которые учатся 4 года. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, физической культуре, строевой, огневой, медицинской подготовке, хореографии, хоровому пению. Ребята участвуют в парадах, несут Вахту памяти, многие затем выбирают военные профессии.

«В парке «Патриот» мы вместе с Министерством обороны построили лагерь для патриотического воспитания. Там можно преодолевать полосу препятствий, стрелять, маршировать, изучать разные военные науки. Когда вам исполнится 14 лет, мы вас пригласим в этот лагерь на 5-дневные сборы, - сказал Андрей Воробьев во время общения с ребятами. - Вы большие молодцы, что сегодня пришли в Александровский сад, к памятнику Маршалу Жукову. Сейчас ветеранов осталось очень мало. Наша с вами задача - хранить память, знать какой ценой досталась Победа. Мы должны знать историю, чтобы наша страна была сильной. Память не должна быть стерта».