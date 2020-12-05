Андрей Воробьев вместе с кадетами возложил цветы к Вечному огню
16:50 05.12.2020
|
Фото пресс-службы
правительства Московской области
«Хочу вместе с ребятами низко поклониться всем нашим ветеранам. Мы не стали их сегодня беспокоить по понятной причине, - сказал губернатор. - Сегодня особенный день - день начала контрнаступления. Были очень тяжелые, кровопролитные бои под Москвой, в них полегло огромное количество наших предков. 79 лет уже прошло, но ребята это изучают, знают. Спасибо всем нашим ветеранам и тем, кто занимается патриотическим воспитанием. Вечная память нашим героям!».
В лобненской школе №3 им. Героя Советского Союза Василия Александровича Борисова создан кадетский класс. В него набирают пятиклассников, которые учатся 4 года. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, физической культуре, строевой, огневой, медицинской подготовке, хореографии, хоровому пению. Ребята участвуют в парадах, несут Вахту памяти, многие затем выбирают военные профессии.
«В парке «Патриот» мы вместе с Министерством обороны построили лагерь для патриотического воспитания. Там можно преодолевать полосу препятствий, стрелять, маршировать, изучать разные военные науки. Когда вам исполнится 14 лет, мы вас пригласим в этот лагерь на 5-дневные сборы, - сказал Андрей Воробьев во время общения с ребятами. - Вы большие молодцы, что сегодня пришли в Александровский сад, к памятнику Маршалу Жукову. Сейчас ветеранов осталось очень мало. Наша с вами задача - хранить память, знать какой ценой досталась Победа. Мы должны знать историю, чтобы наша страна была сильной. Память не должна быть стерта».
НОВОСТИ
- 17:10 05.12.2020
- Екатеринбург: Сбежавшие из реабилитационного центра дети найдены
- 16:40 05.12.2020
- Недалеко от Антальи произошло землетрясение магнитудой 6,1 - СМИ
- 16:30 05.12.2020
- Минздрав РФ назвал предельную отпускную цену вакцину "Спутник V"
- 16:20 05.12.2020
- При взрыве в афганской провинции Кандагар погибли три полицейских, пять ранены
- 15:20 05.12.2020
- Украина хочет применить санкции к венскому архитектурному бюро за строительство оперного театра в Крыму
- 15:10 05.12.2020
- В Киеве открыли памятник первому и единственному космонавту Украины
- 14:40 05.12.2020
- В Санья открылся третий Хайнаньский международный кинофестиваль
- 14:20 05.12.2020
- В Москве прошло прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым
- 13:20 05.12.2020
- В ДТП на Кубани погибли пять человек, среди которых полицейский
- 13:10 05.12.2020
- Антибиотики нельзя принимать для профилактики коронавируса - эксперт Минздрава
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать