Рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован в столице США - СМИ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордный с начала пандемии суточный прирост числа инфицированных коронавирусом вновь зафиксирован в столице США. Об этом сообщила в субботу телекомпания "Фокс ньюс".



По ее данным, в пятницу в Вашингтоне было выявлено 392 случая заражения новым коронавирусом. Предыдущий рекорд (371 случай) был установлен неделей ранее.



По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего с начала пандемии в столичном округе Колумбия коронавирусом заразились 22 872 человека, количество летальных исходов приближается к 700. В целом в США зафиксировано свыше 14,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 279 205 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.



