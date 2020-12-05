Рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован в столице США - СМИ
20:10 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, в пятницу в Вашингтоне было выявлено 392 случая заражения новым коронавирусом. Предыдущий рекорд (371 случай) был установлен неделей ранее.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего с начала пандемии в столичном округе Колумбия коронавирусом заразились 22 872 человека, количество летальных исходов приближается к 700. В целом в США зафиксировано свыше 14,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 279 205 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.
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