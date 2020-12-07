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Вице-мэр Сергунина: Контракты на 515 млн рублей заключили экспортеры столицы при поддержке Москвы

12:03 07.12.2020

Поддержку Москвы до 2021 года в рамках акселерационной программы «Экспортеры 2.0» получат более 100 городских компаний. По этой программе уже завершились три первых потока обучения, в которых участвовали 59 экспортноориентированных проектов. Планируется, что в 2021 году акселерацию пройдут еще 45 представителей бизнеса.

«Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта, - отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Во время акселерации они осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Одна из важнейших задач для выхода на зарубежные рынки - повышение конкурентоспособности продуктов. Промежуточные результаты говорят о хорошем потенциале. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 миллионов рублей».

В рамках акселерационной программы «Экспортеры 2.0» в третьем потоке участвовали 30 компаний из различных отраслей, результаты их акселерации станут известны при выполнении сформированных ими экспортных стратегий.

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