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Депутат МГД Картавцева: Вакцинация от коронавируса - это самый эффективный способ остановить пандемию

13:36 07.12.2020

Все больше горожан смогут записаться на прививку от COVID-19 по мере поступления в Москву вакцины. По словам председателя комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ларисы Картавцевой, сейчас надо защитить тех, чья работа связана с постоянным взаимодействием с людьми – врачей, учителей и социальных работников. «По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет расширяться, вакцинация станет доступна всем жителям столицы», - отметила парламентарий.

Как отмечают медики, массовая прививочная кампания станет самым эффективным способом остановить пандемию ковида. Как говорит Картавцева, запись на официальном городском портале mos.ru открыта на две недели вперед. Для того, чтобы получить прививку, нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли. Вакцинируют москвичей бесплатно и только тех, кто этого желает, в 70 прививочных пунктах на базе городских амбулаторий.

Получить прививку смогут москвичи 18-60 лет, без хронических болезней, также среди противопоказаний - беременность и кормление грудью, ОРВИ (в момент вакцинации или в течение 14 дней до того). При этом вакцинация займет около часа: после врачебного осмотра проводится подготовка препарата и введение вакцины, затем в течение получаса специалисты наблюдают за реакцией организма.

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