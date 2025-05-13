Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины — Уиткофф
10:05 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп выступает за прямые контакты России и Украины по урегулированию конфликта, если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, считает он, Соединенные Штаты должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него. Это то, в чем мы хотим выступить посредниками. Это не наша война. Не мы начали войну, но мы хотим помочь положить ей конец. Речь идет о прекращении огня: все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем справиться с основными проблемами. Я думаю, что мы сможем», — сказал Уиткофф порталу Breitbart News. Как отмечает портал, интервью было записано 8 мая.
НОВОСТИ
- 10:20 13.05.2025
- Банк БРИКС не признает политику протекционизма и запугивания — глава НБР
- 10:00 13.05.2025
- Латинская Америка не должна полагаться на КНР, США или ЕС — президент Бразилии
- 09:32 13.05.2025
- В Россию вернулись много ученых, процесс «утечки мозгов» приостановился — глава РАН
- 09:20 13.05.2025
- Уиткофф назвал отказ Киева от территорий, ЗАЭС и доступ к морю главными темами переговоров
- 09:05 13.05.2025
- Столкновения вспыхнули в столице Ливии
- 09:00 13.05.2025
- Беспилотник уничтожен над территорией Брянской области — губернатор
- 22:40 12.05.2025
- Вселенная "умрет" гораздо раньше, чем предполагалось - космологи
- 22:00 12.05.2025
- Все участники сборной РФ на Менделеевской олимпиаде взяли золото, что стало рекордом
- 21:20 12.05.2025
- Трамп может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров по Украине
- 20:40 12.05.2025
- Российских моряков эвакуируют с танкера Seven Pearls через несколько дней — посольство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать