Белый дом назвал семь стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

15:12 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом опубликовал имена представителей руководства семи стран, поддержавших выдвижение кандидатуры президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Среди них — премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе и правительство Пакистана.

