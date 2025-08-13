0
0
51
НОВОСТИ

Сийярто отверг упреки Зеленского в адрес Венгрии накануне саммита России и США

13:20 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия с самого начала конфликта на Украине выступила за его мирное урегулирование, и, если бы Владимир Зеленский сделал то же самое, конфликт уже был бы прекращен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия уже 3,5 года выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Украине было бы лучше, если бы Владимир Зеленский сделал то же самое. Сотни тысяч жизней можно было бы спасти, а миллионам не пришлось бы покидать свои дома», — написал глава МИД на своей странице в соцсети Х, отвечая на упреки Киева в том, что Будапешт не поддержал общее заявление стран Евросоюза накануне российско-американского саммита.

Зеленский упрекнул Венгрию в том, что она оказалась единственной в ЕС, не поддержавшей заявление стран сообщества по поводу Украины в преддверии встречи президентов России и США, запланированной на Аляске 15 августа. Премьер-министр Виктор Орбан отказался присоединиться к своим коллегам и одобрить их декларацию, поскольку в ней была выражена поддержка намерениям Украины вступить в ЕС.

