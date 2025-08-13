ВСУ за сутки потеряли 1 375 военнослужащих в зоне СВО
14:32 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки 1 375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 170 солдат, от действий группировки «Запад» — свыше 220. Подразделения группировки войск «Южная» уничтожили до 255, «Центр» — более 385, на направлении «Восток» — до 280 и «Днепр» — свыше 65 военнослужащих.
НОВОСТИ
- 15:00 13.08.2025
- Применение ядерного оружия и «Орешника» будет отработано на учениях «Запад-2025»
- 14:12 13.08.2025
- ВС РФ за сутки освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР
- 14:00 13.08.2025
- Зеленский прибыл в Берлин для консультаций с ЕС перед саммитом РФ
- 13:37 13.08.2025
- Единые учебники по русскому языку и литературе для старших классов появятся в 2027 году
- 13:20 13.08.2025
- Сийярто отверг упреки Зеленского в адрес Венгрии накануне саммита России и США
- 13:05 13.08.2025
- Зимбабве приняла дорожную карту дедолларизации — Центробанк
- 13:00 13.08.2025
- Кабмин Индии отказался провозглашать корову национальным символом республики
- 12:32 13.08.2025
- МИД Эстонии заявил, что высылает российского дипломата
- 12:20 13.08.2025
- Европейцы на переговорах с Трампом попытаются согласовать позицию перед саммитом РФ и США
- 12:05 13.08.2025
- РФ в июле нарастила нефтеэкспорт на 1%, доходы — на 7%, до $14,32 млрд — МЭА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать