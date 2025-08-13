0
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли 1 375 военнослужащих в зоне СВО

14:32 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки 1 375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 170 солдат, от действий группировки «Запад» — свыше 220. Подразделения группировки войск «Южная» уничтожили до 255, «Центр» — более 385, на направлении «Восток» — до 280 и «Днепр» — свыше 65 военнослужащих.

