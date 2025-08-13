Решение Польши о создании 34-тысячной группировки настораживает Минск
16:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Польши о создании группировки численностью 30-34 тыс. военнослужащих вызывают у Минска настороженность. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.
«Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тыс. военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть, мы этим и будем заниматься, и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть чем ответить», — приводит его слова агентство БелТА.
