Решение Польши о создании 34-тысячной группировки настораживает Минск

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Польши о создании группировки численностью 30-34 тыс. военнослужащих вызывают у Минска настороженность. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

«Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тыс. военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть, мы этим и будем заниматься, и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть чем ответить», — приводит его слова агентство БелТА.