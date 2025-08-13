0
0
127
НОВОСТИ

Решение Польши о создании 34-тысячной группировки настораживает Минск

16:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Польши о создании группировки численностью 30-34 тыс. военнослужащих вызывают у Минска настороженность. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

«Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тыс. военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть, мы этим и будем заниматься, и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть чем ответить», — приводит его слова агентство БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 13.08.2025
Вучич заявил, что он не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии
0
59
16:12 13.08.2025
Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии, заявили в СВР РФ
0
106
15:32 13.08.2025
Киев намеренно усиливает атаки на ЗАЭС перед переговорами по Украине — станция
0
169
15:12 13.08.2025
Белый дом назвал семь стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
0
203
15:00 13.08.2025
Применение ядерного оружия и «Орешника» будет отработано на учениях «Запад-2025»
0
230
14:32 13.08.2025
ВСУ за сутки потеряли 1 375 военнослужащих в зоне СВО
0
252
14:12 13.08.2025
ВС РФ за сутки освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР
0
243
14:00 13.08.2025
Зеленский прибыл в Берлин для консультаций с ЕС перед саммитом РФ
0
301
13:37 13.08.2025
Единые учебники по русскому языку и литературе для старших классов появятся в 2027 году
0
233
13:20 13.08.2025
Сийярто отверг упреки Зеленского в адрес Венгрии накануне саммита России и США
0
314

Возврат к списку