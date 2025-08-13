Применение ядерного оружия и «Орешника» будет отработано на учениях «Запад-2025»

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и «Орешника». Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», — приводит его слова агентство БелТА.

Министр обороны подчеркнул, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса «Орешник».