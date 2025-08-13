0
0
51
НОВОСТИ

Применение ядерного оружия и «Орешника» будет отработано на учениях «Запад-2025»

15:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и «Орешника». Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», — приводит его слова агентство БелТА.

Министр обороны подчеркнул, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса «Орешник».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 13.08.2025
Белый дом назвал семь стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
0
9
14:32 13.08.2025
ВСУ за сутки потеряли 1 375 военнослужащих в зоне СВО
0
122
14:12 13.08.2025
ВС РФ за сутки освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР
0
149
14:00 13.08.2025
Зеленский прибыл в Берлин для консультаций с ЕС перед саммитом РФ
0
183
13:37 13.08.2025
Единые учебники по русскому языку и литературе для старших классов появятся в 2027 году
0
141
13:20 13.08.2025
Сийярто отверг упреки Зеленского в адрес Венгрии накануне саммита России и США
0
227
13:05 13.08.2025
Зимбабве приняла дорожную карту дедолларизации — Центробанк
0
230
13:00 13.08.2025
Кабмин Индии отказался провозглашать корову национальным символом республики
0
227
12:32 13.08.2025
МИД Эстонии заявил, что высылает российского дипломата
0
268
12:20 13.08.2025
Европейцы на переговорах с Трампом попытаются согласовать позицию перед саммитом РФ и США
0
286

Возврат к списку