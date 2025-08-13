Зеленский прибыл в Берлин для консультаций с ЕС перед саммитом РФ
14:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем примет участие в обсуждении с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран предстоящего российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает телеканал «Общественное. Новости».
Онлайн-консультации глав европейских государств и правительств после переговоров с Трампом и Вэнсом намечены на 16:30 (17:30 мск). По информации украинских СМИ, Мерц и Зеленский по итогам могут выступить с совместным заявлением.
Европейцы и Зеленский, как утверждает агентство DPA, опасаются, что президенты США и РФ могут договориться на Аляске о передаче украинских территорий России. Зеленский ранее непосредственно высказывал подобные опасения и утверждал, что Украина не примет такого решения.
