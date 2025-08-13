Единые учебники по русскому языку и литературе для старших классов появятся в 2027 году

13:37 Источник: Интерфакс

Первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов будут введены в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года, апробация в ряде школ начнется с 1 сентября 2026 года, для учащихся начальной и основной школы будут вводиться с сентября 2028 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Первые единые учебники для среднего общего образования должны быть созданы до 2026 года с целью их поэтапного введения в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года. При этом в ряде школ апробация начнётся уже с 1 сентября 2026 года. По её словам, учебники для начальной и основной школы будут вводиться на год позже - с 1 сентября 2028 года", - говорится в сообщении на сайте Кремля со ссылкой на Ямпольскую.