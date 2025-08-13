Единые учебники по русскому языку и литературе для старших классов появятся в 2027 году
13:37 13.08.2025 Источник: Интерфакс
Первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов будут введены в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года, апробация в ряде школ начнется с 1 сентября 2026 года, для учащихся начальной и основной школы будут вводиться с сентября 2028 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
"Первые единые учебники для среднего общего образования должны быть созданы до 2026 года с целью их поэтапного введения в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года. При этом в ряде школ апробация начнётся уже с 1 сентября 2026 года. По её словам, учебники для начальной и основной школы будут вводиться на год позже - с 1 сентября 2028 года", - говорится в сообщении на сайте Кремля со ссылкой на Ямпольскую.
НОВОСТИ
- 15:12 13.08.2025
- Белый дом назвал семь стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
- 15:00 13.08.2025
- Применение ядерного оружия и «Орешника» будет отработано на учениях «Запад-2025»
- 14:32 13.08.2025
- ВСУ за сутки потеряли 1 375 военнослужащих в зоне СВО
- 14:12 13.08.2025
- ВС РФ за сутки освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР
- 14:00 13.08.2025
- Зеленский прибыл в Берлин для консультаций с ЕС перед саммитом РФ
- 13:20 13.08.2025
- Сийярто отверг упреки Зеленского в адрес Венгрии накануне саммита России и США
- 13:05 13.08.2025
- Зимбабве приняла дорожную карту дедолларизации — Центробанк
- 13:00 13.08.2025
- Кабмин Индии отказался провозглашать корову национальным символом республики
- 12:32 13.08.2025
- МИД Эстонии заявил, что высылает российского дипломата
- 12:20 13.08.2025
- Европейцы на переговорах с Трампом попытаются согласовать позицию перед саммитом РФ и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать