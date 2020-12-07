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НОВОСТИ

В МГД подготовили поправку о выделении еще 750 млн рублей на техсредства реабилитации инвалидов

13:42 07.12.2020

В проект бюджета Москвы на 2021 и плановый период 2022-2023 годов будет внесена поправка о выделении дополнительно 750 млн руб. на программу обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.  По словам депутата Мосгордумы Ольги Мельниковой, поправка подготовлена фракцией «Единая Россия» и депутатским объединением «Моя Москва»

«Ежегодно право на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями получают более 210 тыс. человек, из них 70 тыс. - по индивидуальным программам реабилитации и не менее 140 тыс. человек - в рамках плановой замены технических средств, - говорит парламентарий. - Департамент труда и социальной защиты населения в последние годы изыскивал средства на внеплановых 30 с лишним тыс. человек за счет экономии на других статьях расходов. Однако именно сейчас, когда востребованность москвичами всех социальных программ и льгот выросла, необходимо заложить в бюджет финансирование технических средств реабилитации для инвалидов в полном объеме. Для этого, по подсчетам авторов поправки, необходимо дополнительно 750 млн руб. в год, что позволит обеспечить средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями не менее 33 тыс. человек. Профинансировать эти расходы предлагается из резервного фонда московского бюджета».

По словам депутата, обеспечивать горожан техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями планируется как в натуральном виде, так и в форме компенсации за самостоятельно приобретенные горожанами средства и приспособления.

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