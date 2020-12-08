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Сенатор Святенко: Поправки в бюджет Москвы позволят исполнить обязательства перед юными москвичами

11:40 08.12.2020

В ходе второго чтения проекта бюджета Москвы в Мосгордуме в документ будет представлена поправка, которая позволит заложить дополнительное финансирование на отдых и оздоровление льготных категорий детей. По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, московский бюджет сейчас социально направленный. «56%, более 1,8 трлн руб. направляются на нужды социальной сферы, выплаты, льготы различным категориям москвичей, - констатирует сенатор. - При этом есть ряд направлений, которые из-за пандемии потребуют дополнительного финансирования: отдых, оздоровление для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию».

В проекте городского бюджета на соответствующую программу заложена сумма в 2,76 млрд руб. Как говорит Святенко, поправка, внесенная фракцией «Единая Россия», позволит добавить в 2021 году к этой сумме еще 500 млн руб. «В этом году в связи с ограничениями пандемии санатории,  профилактории, лагеря отдыха начали сезон поздно, говорит парламентарий. - Не все дети, которым положены льготные бесплатные путевки и сертификаты, смогли ими воспользоваться. У родителей, опекунов был выбор: поехать на отдых осенью либо перенести сертификат на следующее лето. Многие семьи этим правом воспользовались. В 2020 году семьи льготных категорий получили 33 тыс. путевок и 19,7 тыс. сертификатов, 8,8 тыс. из них уже переоформлены на сезон 2021 года и обращения продолжают поступать. Нагрузка по обеспечению этих сертификатов таким образом падает на следующий год, и дополнительное финансирование в размере 500 млн руб. позволит исполнить все обязательства перед юными москвичами».

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