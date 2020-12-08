Московский эндокринный завод освоил выпуск препаратов для лечения COVID-19

15:59

Москва полностью обеспечена лекарственными препаратами гепаринового ряда. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, примерно 26 фармацевтических предприятий, работающих в столице РФ, позволят быть уверенными том, что мегаполис точно не останется без необходимых лекарственных средств. «Благодаря Московскому эндокринному заводу, который в последнее время практически в два-три раза увеличил производство препаратов гепаринового ряда (антикоагулянты, применяемые для предотвращения образования тромбов сосудов, что является одним из наиболее опасных проявлений коронавирусной инфекции), у нас точно не должно быть проблем с этой продукцией в городе», - отметил глава департамента.

По данным первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, производство гепарина планируется увеличить в 2 раза. «Сейчас вы видите производство гепарина - 850 тыс. ампул, в последующем наращивание этого производства в два раза, то есть мы будем выпускать в I квартале 2021 года 1 млн 600 тыс. ампул гепарина, - заявил замминистра. - Мы здесь единым фронтом работаем, как министерство промышленности, так и правительство с департаментом промышленности города Москвы, решаем те задачи, которые сегодня перед нами стоят по наращиванию производства препаратов как антиковидной группы препаратов, которые сегодня применяются».