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НОВОСТИ

В Ереване заявили о необходимости установления дипотношений с Азербайджаном

17:00 08.12.2020 Источник: Интерфакс

Председатель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, член правящей фракции "Мой шаг" Андраник Кочарян заявил о необходимости начала диалога с Азербайджаном и установления дипломатических отношений.

"Необходимо быть честными и полностью и с ответственностью принять поражение. Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было", - сказал Кочарян, выступая в парламенте Армении во вторник.

По его словам, установление дипломатических отношений с Азербайджаном "может изменить ожидающиеся перспективы".

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