17:24

На юго-востоке Москвы будет создан флагманский центр «Мои документы», а в Щербинке – обычный МФЦ. Решением мэра Сергея Собянина, они уже включены в перечень многофункциональных центров, предоставляющих услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния.

Предполагается, что флагманский центр Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) начнет работу в одном из корпусов торгово-развлекательного центра «Город» по адресу: Рязанский проспект, д. 2, корп. 3, у станции метро «Нижегородская». Во флагманском центре будет работать 62 окна приема, а также медкабинет «Мое здоровье», турбюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», зона общественного питания и отдыха «Мое кафе». Планируется, что осмотр транспортных средств инспекторы ГИБДД будут проводить на втором этаже парковочной зоны «Города». При этом уникальным сервисом окружного флагмана станет услуга МИД РФ «Консульская легализация документов». За получением государственной услуги могут обратиться физические лица - как российские, так и иностранные граждане. Результатом ее получения является выдача заявителю документа, содержащего легализационную надпись, или отказ в ее проставлении. Услуга предоставляется экстерриториально вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, пребывания в РФ. В составе флагмана будет работать МФЦ Нижегородского района, который сейчас размещен по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д. 10. Флагманский центр в ЮВАО будет пятым по счету флагманом в столице.

Городской центр «Мои документы» в Щербинке планируется разместить в торговом центре «Галерея Щербинка» на ул. Новостроевская, д.6. Здесь можно будет получить полный перечень услуг и сервисов, в том числе провести регистрацию актов гражданского состояния, заменить водительские права и так далее. Кроме того, на площадке открывающегося МФЦ будут вести прием граждан сотрудники отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве. Сейчас в Щербинке работает территориальный пункт МФЦ с ограниченным перечнем услуг и сокращенным графиком работы.