ВАК перейдет под эгиду Российской академии наук
09:00 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил к июлю доложить о переводе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) под эгиду Российской академии наук. Такое поручение приводится на сайте Кремля.
«Правительству РФ принять организационные, финансовые и правовые меры, обеспечивающие осуществление федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ общего руководства деятельностью Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России», — указано в одном из пунктов. Доклад Путин ждет до 1 июля 2024 года.
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