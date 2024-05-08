ВАК перейдет под эгиду Российской академии наук

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил к июлю доложить о переводе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) под эгиду Российской академии наук. Такое поручение приводится на сайте Кремля.

«Правительству РФ принять организационные, финансовые и правовые меры, обеспечивающие осуществление федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ общего руководства деятельностью Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России», — указано в одном из пунктов. Доклад Путин ждет до 1 июля 2024 года.