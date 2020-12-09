Депутат МГД Орлов: Развитие креативных индустрий - один из безусловных приоритетов для столицы

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Поправки в бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов позволят поддержать малый и средний бизнес, работающий в сфере креативных индустрий. По словам заместителя председателя Московской городской думы, главы фракции «Единая Россия» Степана Орлова, изменения в законопроект дадут городу возможность финансировать специальные программы в этой отрасли.

«Термином «креативные индустрии» в последние годы принято называть те отрасли экономики, в которых добавленная стоимость формируется за счет интеллектуальных усилий, говорит депутат. - Если говорить о московском малом и среднем бизнесе в области креативных индустрий, то речь, прежде всего, идет об архитектуре, кинематографии, анимации, музыкальном и артистическом искусстве, дизайне, разработке программного обеспечения и компьютерных игр. В этих отраслях задействована, без преувеличения, истинная творческая элита нашей Москвы - такой креативный класс взращивается, пестуется годами, его рост требует постоянных усилий по строительству соответствующей инфраструктуры. Без нее столица не может сохранять и упрочивать свои позиции в ряду мировых интеллектуальных и творческих центров. К сожалению, именно креативные индустрии во всем мире находятся сейчас под ударом ввиду разразившейся пандемии COVID-19. Эффективно поддержать их - не только наша моральная обязанность, но и вопрос сохранения крупных объемов многолетних инвестиций в данную сферу».

По данным Орлова, сейчас с Москве в сфере креативных индустрий зарегистрированы свыше 100 тыс. юридических лиц (чуть менее 50% из них - индивидуальные предприниматели), и трудоустроены примерно 470 тыс. человек. Основные отрасли этой сферы: кинематография, анимация, архитектура, мода, дизайн, IT-индустрия, издательский бизнес и медиа. «Общая выручка креативных индустрий по итогам 2018 года составила более 3 трлн руб. - она примерно равняется всей доходной части московского бюджета. Таким образом, эта группа отраслей уже сейчас чрезвычайно значима в качестве солидных налогоплательщиков, и сохранение ее в максимально благополучном состоянии - вопрос экономической безопасности для Москвы», - констатирует Орлов.