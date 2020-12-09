После ЧП с «самолетом судного дня» будут сделаны выводы и приняты меры — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похищение оборудования из грузового отсека самолета Ил-80 (воздушного командного пункта, который называют «самолетом судного дня») станет поводом, чтобы сделать выводы и принять меры, исключающие повторение подобных ситуаций. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, будут сделаны выводы. Конечно, такое ЧП», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли усилена охрана подобных объектов. «Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — заверил он.

При этом Песков не уточнил, в чьем ведении находится охрана таких самолетов.

В понедельник пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщала, что в дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов было обнаружено вскрытие грузового люка.

Знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что на заводе производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси самолета Ил-80. Все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. По словам источника, неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Таганрог-Южный. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. В Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) отказались комментировать публикации о краже оборудования с самолета Ил-80.

Воздушные командные пункты были названы «самолетами судного дня» (doomsday planes) в США: предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.