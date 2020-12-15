En+ Group трудоустроил более 1200 иркутских выпускников рамках собственных образовательных проектов

15:45

Компания En+ Group, вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, трудоустроила более 1200 выпускников средних и высших учебных заведений Иркутской области в рамках реализации собственных профориентационных проектов.

Для En+ Group, заинтересованной в притоке молодых кадров, профильное трудоустройство выпускников, получивших энергетическое образование, является одним из приоритетных направлений кадровой политики. Создание комплекса образовательных программ энергометаллургического холдинга в Иркутской области было в свое время инициировано основателем компании Олегом Дерипаска. Работой с образовательными учреждениями в компании занимается Корпоративный университет, который курирует взаимодействие школ, сузов, вузов и компании.

Работа по обучению будущих энергетиков начинается со школьной скамьи: с 2014 года в Иркутской области действуют энергоклассы «Успешный абитуриент», где школьников в течение полугода бесплатно готовят к поступлению на бюджетные и целевые места в Институт энергетики ИРНИТУ и Братский государственный университет. С 2018 года проект реализуется в режиме онлайн, что позволяет подключиться к сетевым курсам 11-классникам не только из Иркутска, но и из Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска, Шелехова, Усть-Кута и других городов. За время реализации проекта было подготовлено более 100 человек.

Компания обеспечивает целевое обучение студентов в Иркутском энергетическом колледже и в Корпоративном учебно-исследовательском центре (КУИЦ) «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ» и «ЕвроСибЭнерго-БрГУ». Каждый, кто успешно завершает программу, приглашается на работу на предприятия En+ Group. За 7 лет был трудоустроен 921 выпускник.

Выпускники энергоклассов, поступившие в вуз, на первом курсе получают возможность быть зачисленными вне конкурса на программу изучения иностранного языка «Инженерный английский». На втором курсе студенты могут поступить в корпоративные учебно-исследовательские центры (КУИЦ) при Иркутском национальном исследовательском техническом университете и Братском государственном университете для получения практического опыта по специальности, дополнительного диплома об образовании, а также гарантированного места работы в сфере энергетики, на предприятиях En+ Group.

За 11 лет на энергетические предприятия компании в Иркутской области были трудоустроены 253 выпускника КУИЦ. Ежегодно в рамках проекта выпускаются около 35 человек (с 2019 года набор увеличен до 55 человек).

«В 2021 году продолжатся все программы по взаимодействию со школами, ссузами, вузами, а также ежегодная акселерационная программа «Лаборатория энергетики», – сообщил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Главная цель конкурса – привлечение талантливой молодежи к решению актуальных научно-технических задач и поиску перспективных технологических идей, представляющих интерес для компании и энергетической отрасли в целом. По результатам «Лаборатории энергетики» в 2020 году «Эн+ Диджитал», входящий в En+ Group, принял на работу двух финалистов программы, которые решили предложенный компанией кейс «Разработка чат-бота для решения наиболее типовых заявок для обслуживающей компании». Студенты 3 курса ИРНИТУ будут внедрять разработанную технологию в работу компании».