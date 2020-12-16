Цена биткойна превысила отметку в $20 тыс., обновив исторический максимум
17:40 16.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.
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