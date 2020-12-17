Пространство штаб-квартиры Сбера признали лучшим офисным интерьером России

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Штаб-квартира Сбербанка, расположенная на Кутузовском проспекте в Москве, стала обладателем премии International Property Awards. Проект отмечен призами высшей степени и назван «Лучшим офисным интерьером — 2020/2021 России» и «Лучшим офисным интерьером — 2020/2021 Москвы». Проект «Штаб-квартира Сбербанка» ранее дважды получила гран-при премии Best Office Awards, в 2018 году и в октябре 2020 года, а в 2020 году проект «Штаб-квартира Сбербанка» получил платиновую премию в международном конкурсе в области дизайна и инноваций A’DESIGN AWARD & COMPETITION.

«Сбербанк — передовая организация не только в банковском деле, но и в формате работы своих сотрудников, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Мы провели самую большую agile-трансформацию в мире — более 30 тысяч наших сотрудников работают в этом формате. При планировании нашего нового пространства мы хотели, чтобы каждый его уголок был подчинён современным моделям организации работы проектных команд. Чтобы атмосфера и устройство каждой зоны способствовали эффективной работе, позволяли каждому человеку быть на пике своей эффективности, при этом были удобны для отдыха или необходимого уединения».

Комплекс Сбера состоит из пяти зданий, два из которых уже построены и в них работают сотрудники, ещё три здания находятся в стадии строительства. Офис представляет собой гибкое пространство, в котором размещены рабочие места, многофункциональный зал на 500 мест, переговорные, зона коворкинга, столовая на 400 человек с полным технологическим циклом и концепцией «Кухни мира». Кроме того, в офисе расположено большое количество зон отдыха, где сотрудники могут неформально общаться и просто отдыхать, комнаты релаксации с массажными креслами и зоны для тихой и сконцентрированной работы. Кроме того, в офисе применена система «Умный дом», позволяющая контролировать и регулировать в помещениях температуру воздуха, уровень влажности, освещённость. Каждое рабочее место оборудовано умным светильником со встроенным датчиком присутствия, который также реагирует на изменения дневного света в течение дня и подстраивает наиболее комфортный световой сценарий для работы пользователя.