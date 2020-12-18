Компания En+ Group запустила 3D-экскурсии по ГЭС

14:07

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, запускает 3D-экскурсии по ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в состав компании. Теперь все желающие могут онлайн посетить Красноярскую ГЭС, а с января – Иркутскую, Братскую и Усть-Илимскую ГЭС.

В ходе виртуальной экскурсии по Красноярской ГЭС гости смогут увидеть помещения, куда есть доступ только для сотрудников станции. Показан машинный зал, где расположено главное оборудование – гидроагрегаты, можно виртуально пройтись по нижнему бьефу и выйти на водораздельный пирс к водосливной части плотины. Каждый раздел экскурсии сопровождается информацией о точке нахождения и интересными историческими фактами.

Красноярская ГЭС входит в тройку крупнейших электростанций России и является основным производителем электроэнергии в Красноярском крае. Ее строительство велось с 1956 по 1972 годы, в то время объект являлся одной из главных комсомольских строек страны. Сейчас она является одним из наиболее безопасных предприятий непрерывного производства в регионе. Благодаря программе модернизации сибирских гидроэлектростанций компании En+ Group «Новая энергия», которую начал основатель холдинга Олег Дерипаска, не прекращается работа и по модернизации и техническому перевооружению станции.

«Гидроэлектростанции – уникальные по техническим и архитектурным решениям сооружения, это настоящая достопримечательность Сибири. Поэтому в условиях ограничений, действующих из-за COVID-19, компания предлагает всем желающим посетить промышленные объекты в новом формате, – рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Онлайн-формат способствует и тому, что ГЭС можно посетить, пусть виртуально, из любой точки страны. Совершив тур по станции, любой желающий сможет ознакомиться, как работает ГЭС – стратегически важный объект, являющийся предметом гордости сотрудников и жителей региона».