Бар "Барвиха Lounge" могут закрыть на три месяца за нарушения мер против COVID-19
12:47 20.12.2020
Московские власти продолжают проверять, как столичные предприниматели соблюдают противокоронавирусные предписания. По словам главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Яна Поповского, по результатам одного из проведенных рейдов, бар «Барвиха Lounge» в Даниловском районе столицы может быть закрыт на 90 суток за нарушение санитарных требований связанных с пандемией COVID-19. «Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений работающих после 23:00. 20 декабря 2020 года по адресу: ул. Дербеневская набережная, д. 7, был проверен бар «Барвиха Lounge». В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в 3 часа ночи. В заведении находилось порядка 100 гостей. Посетители курили кальяны», - сообщил инспектор.
По его словам, юридическое лицо за обнаруженные инспекторами нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, может быть наказано штрафом до 300 тыс. руб., а если будут установлены факты причинения вреда здоровью людей - до 1 млн. руб. Кроме того, деятельность заведения может быть приостановлена на 90 суток.
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