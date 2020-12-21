На съезде политологов обсудят устойчивость политической системы России

12:15 Источник: НГ-Online

Четвертый съезд Российского общества политологов (РОП), посвященный конституционным процессам и устойчивости национальной политической системы, откроется завтра и впервые пройдет в дистанционном интерактивном режиме. Как рассказал «НГ» сопредседатель РОП, декан факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова профессор Андрей Шутов, «в работе съезда, который продлится два дня, примут участие более 400 ведущих российских и зарубежных ученых и политических экспертов».

На пленарном заседании съезда 22 декабря с докладами выступят директор Института государства и права РАН Андрей Савенков, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, представитель Центра исследований китайской политики Школы государственного управления Пекинского университета (КНР) Фэй Хайтинг, сопредседатель РОП, заведующий кафедрой государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Якунин, профессор факультета управления и глобальной политики Лейденского университета (Нидерланды) Ян Аарт Шольте.

Андрей Серенко