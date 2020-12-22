Ракетная субмарина и два ракетных крейсера США вошли в Персидский залив
22:40 21.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атомная подводная лодка и два ракетных крейсера ВМС США вошли в Персидский залив. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба 5-го флота американских ВМС, который базируется на Бахрейне.
По ее свидетельству, через Ормузский пролив в Персидский залив вошли атомная подводная лодка Georgia, несущая до 154 крылатых ракет Tomahawk, а также ракетные крейсеры Port Royal и Philippine Sea. "Платформа также может быть конфигурирована таким образом, чтобы брать на борт до 66 военнослужащих сил специальных операций", - говорится в пресс-релизе 5-го флота про субмарину Georgia. В документе не уточняется, есть ли на борту подводной лодки спецназовцы.
"<...> Присутствие [подлодки] Georgia демонстрирует приверженность США региональным партнерам и безопасности на море при помощи всего потенциала [сил и средств], сохранения готовности отразить любую угрозу в любое время", - подчеркивается в заявлении.
В нем не поясняется, как долго Georgia, Port Royal и Philippine Sea будут находиться в Персидском заливе.
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