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НОВОСТИ

Международный конкурс по искусственному интеллекту для детей начал прием заявок школьников.

18:51 23.12.2020

Организаторы Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей начали прием заявок школьников на участие в состязаниях 2021 года. Конкурс, который проводит Сбер совместно с компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ), должен популяризировать технологии искусственного интеллекта среди молодежи и поддержать детей, проявляющих выдающиеся способности в этом направлении.

«Современных детей с самого раннего возраста окружают новые технологии, что позволяет им быстрее осваивать такие сферы, как искусственный интеллект. В некоторых странах мира этому учат, начиная с детского сада и школьной скамьи. В России это направление активно набирает обороты,  - отмечает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - По данным многих исследований, специалисты, сочетающие компетенции своих профессий с ИИ, например дата-сайентисты, в XXI веке будут одними из самых востребованных. В том числе поэтому совместно с партнёрами в рамках Альянса в сфере ИИ мы хотим использовать потенциал наших компаний и предоставить больше возможностей учащимся, их преподавателям и наставникам в школах и вузах. Уверен, что наши усилия позволят вывести Россию в лидеры в этой области уже в обозримом будущем, а участникам конкурса — поступить в лучшие вузы, построить карьеру и добиться больших успехов на этом поприще».

Участвовать в конкурсе могут ученики школ всех стран мира. Планируется, что дети будут соревноваться в одном из десяти тематических направлений, среди которых анализ данных зондирования Земли, EdTech, безопасность, рекомендательные сервисы, финансы, робототехника, беспилотные аппараты, медицина.  Заочный этап конкурса стартует в январе 2021 года и будет состоять из двух частей. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, потом получить задания и решить их, далее принять участие в командном туре, в ходе которого предстоит не только предложить общее решение, но и пройти индивидуальные испытания на знания в области технологии ИИ. Командам будут ассистировать эксперты мирового уровня, представляющие лидирующие в ИИ-отрасли компании. Участники с лучшими результатами сойдутся в финале конкурса в Москве в сентябре 2021 года.

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