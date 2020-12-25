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В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19

20:24 25.12.2020

В Сбере рассказали про методику расчета СберИндекса по заболеваемости ковидом. Данные аналитиков Сбера не противоречат официальной статистике.

Представленная прогнозная оценка СберИндекса предполагает, что число людей с бессимптомным течением, никогда не имевших клинических проявлений, не делавших тестов и не обращавшихся за медицинской помощью может быть выше, чем число выявленных случаев коронавирусной инфекции. 
Оценка СберИндекса не противоречит официальной статистике, которая, как и в большинстве стран мира, отражает случаи заболевания среди граждан, обратившихся за медицинской помощью, а также выявленные случаи заражений среди граждан, протестированных по собственной инициативе. 
Эта оценка показывает, что чрезвычайно важно соблюдать  все предписанные государством ограничения – носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Сбер с начала пандемии ввел обязательное тестирование всех сотрудников на коронавирус, а также ведет детальный учет всех заболевших, включая анализ тяжести протекания заболевания от бессимптомного протекания, быстрого выздоровления до необходимой госпитализации. Наш анализ показывает, что значительная часть всех случаев заболевания протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно.
Сегодня аналитики Сбербанка представили итоговое исследование СберИндекса по итогам  2020 года а котором проанализированы основные тренды в сфере потребления, экономики и финансов. Определяющим событием стала пандемия коронавируса COVID-19.

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