В Подмосковье вместо бывшего мусорного полигона открылся новый комплекс переработки отходов

13:25

Фото пресс-службы правительства

Московской области



В Богородском городском округе Московской области вместо бывшего мусорного полигона открылся комплекс по переработке отходов (КПО) «Тимохово». Таким образом, на территории Подмосковья уже работает 10 современных КПО. До конца года их будет 11.

Новая инфраструктура обращения с отходами в Подмосковье позволила закрыть все городские свалки, большинство из которых еще с советских времен беспокоили жителей. Теперь мусор переправляется для переработки на КПО, а старые полигоны постепенно будут рекультивированы.

«Было поручение губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва – закрыть до конца года все мусорные полигоны. И они закрыты! Это стало возможным благодаря созданию таких современных комплексов по переработке отходов. «Тимохово», наравне с другими мусорными полигонами, с прошлой недели не принимает бытовые отходы по старой схеме, теперь здесь работает современный КПО, – сообщил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин. – Эффективность примененных на предприятии технологий позволяет увеличить долю переработки отходов до 50% и сократить объем размещения почти наполовину. Неперерабатываемые «хвосты» будут утилизировать экологичным и компактным способом, по методу «сухого полигона».

На КПО с помощью специальной техники сортируют поступающий мусор, извлекают органику и фракции для вторсырья. Таким образом минимизируется объем отходов для захоронения, что является одной из основных целей нацпроекта «Экология».

На подмосковных КПО применяются барабанные, магнитные, баллистические сепараторы и оптическое сканирование, это позволяет отбирать рекордный в России перечень компонентов вторсырья – до 25 фракций. Мощность «Тимохово» – 750 тыс. т в год.

Также на днях расширены возможности КПО «Алексинский карьер» в Клину, запущенного год назад. Здесь произвели пуско-наладочные работы 2-й очереди, в результате мощность предприятия увеличивается в 3 раза – до 450 тыс. т в год.

«Мусорная реформа» в регионе проводится при участии представителей общественности и независимых экологов. «Мы побывали на КПО и своими глазами увидели все новые цеха, которые построены и запущены в работу, – рассказал исполнительный директор Московского областного отделения всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин. – Мусор больше не складируется на полигон, как это было раньше. Все грузовики обязательно сначала проходят весовой контроль, далее в цехах выгружают мусор, и после этого он идет на сортировку – никакого прямого складирования».