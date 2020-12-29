В Подмосковье вместо бывшего мусорного полигона открылся новый комплекс переработки отходов
13:25 29.12.2020
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Новая инфраструктура обращения с отходами в Подмосковье позволила закрыть все городские свалки, большинство из которых еще с советских времен беспокоили жителей. Теперь мусор переправляется для переработки на КПО, а старые полигоны постепенно будут рекультивированы.
«Было поручение губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва – закрыть до конца года все мусорные полигоны. И они закрыты! Это стало возможным благодаря созданию таких современных комплексов по переработке отходов. «Тимохово», наравне с другими мусорными полигонами, с прошлой недели не принимает бытовые отходы по старой схеме, теперь здесь работает современный КПО, – сообщил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин. – Эффективность примененных на предприятии технологий позволяет увеличить долю переработки отходов до 50% и сократить объем размещения почти наполовину. Неперерабатываемые «хвосты» будут утилизировать экологичным и компактным способом, по методу «сухого полигона».
На КПО с помощью специальной техники сортируют поступающий мусор, извлекают органику и фракции для вторсырья. Таким образом минимизируется объем отходов для захоронения, что является одной из основных целей нацпроекта «Экология».
На подмосковных КПО применяются барабанные, магнитные, баллистические сепараторы и оптическое сканирование, это позволяет отбирать рекордный в России перечень компонентов вторсырья – до 25 фракций. Мощность «Тимохово» – 750 тыс. т в год.
Также на днях расширены возможности КПО «Алексинский карьер» в Клину, запущенного год назад. Здесь произвели пуско-наладочные работы 2-й очереди, в результате мощность предприятия увеличивается в 3 раза – до 450 тыс. т в год.
«Мусорная реформа» в регионе проводится при участии представителей общественности и независимых экологов. «Мы побывали на КПО и своими глазами увидели все новые цеха, которые построены и запущены в работу, – рассказал исполнительный директор Московского областного отделения всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин. – Мусор больше не складируется на полигон, как это было раньше. Все грузовики обязательно сначала проходят весовой контроль, далее в цехах выгружают мусор, и после этого он идет на сортировку – никакого прямого складирования».
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