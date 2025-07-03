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НОВОСТИ

Взаимная торговля с дружественными странами превысила $550 млрд — Новак

13:05 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимная торговля с дружественными странами превысила $550 млрд, доля экспорта превышает 85%, импорта — 75%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на стратегической сессии по развитию кадров для сферы внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

«Что касается целевых показателей. Я хотел бы отметить, что у нас торговля с дружественными странами за последние три года выросла с 46% до 82% и достигла порядка $550 млрд долларов. Сейчас наш экспорт переориентирован в дружественные страны примерно более чем на 85%, что касается импорта (это — прим. ТАСС) около 75%», — сказал Новак.

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