Взаимная торговля с дружественными странами превысила $550 млрд — Новак

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимная торговля с дружественными странами превысила $550 млрд, доля экспорта превышает 85%, импорта — 75%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на стратегической сессии по развитию кадров для сферы внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

«Что касается целевых показателей. Я хотел бы отметить, что у нас торговля с дружественными странами за последние три года выросла с 46% до 82% и достигла порядка $550 млрд долларов. Сейчас наш экспорт переориентирован в дружественные страны примерно более чем на 85%, что касается импорта (это — прим. ТАСС) около 75%», — сказал Новак.