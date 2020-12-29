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Глава РФПИ считает, что "ковидные паспорта" будут введены

21:15 29.12.2020 Источник: Интерфакс

COVID-паспорта будут обязательно введены для безопасных путешествий уже в 2021 году, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие - более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", - сказал Дмитриев в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

"Это некая реальность, к которой мы придем, она немного странно звучит сейчас, но, я думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы", - пояснил он.

Он добавил, что это обусловлено тем, что вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков.

"Поэтому эти паспорта - это то, что сейчас развивается во многих странах. И они станут частью нашей жизни в следующем году", - сказал Дмитриев.

Ранее на этой неделе категорически против введения так называемых "ковидных паспортов" выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это, знаете, из области антиутопии, такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами, конечно, это недопустимо", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в минувший четверг.

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