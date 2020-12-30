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При атаке на аэропорт Адена убиты около 30 человек - представитель правительства Йемена

16:20 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 27 человек погибли в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене. Об этом, как передал в среду телеканал "Аль-Хадас", заявил представитель йеменского правительства.

По его словам, "при атаке на аденский аэропорт были убиты 27 человек, десятки получили ранения".

Ранее в среду телеканал "Скай ньюс - Арабия" сообщал о 5 погибших и десятках пострадавших. По его данным, в числе раненых есть сотрудники СМИ, которые находились в терминале аэропорта. Утверждается, что никто из членов кабмина не пострадал. Позднее министров перевезли под усиленной охраной в президентский дворец "Эль-Маашик".

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид назвал произошедшее "вероломным терактом", заверив, что это нападение не промешает членам йеменского правительства выполнять свой долг и добиваться восстановления стабильности в стране. Правительство Йемена обратилось к международному сообществу с призывом "провести международное расследование" обстоятельств атаки.

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