Разведка США полагает, что Тегеран может нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке
20:20 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам его источников, у Пентагона имеется информация, согласно которой Иран "хочет отомстить за это убийство". Как уточнил данный сотрудник американского военного ведомства, есть свидетельства, в частности, подготовки в Ираке атак, "для осуществления которых требуется помощь Ирана". Источник уточнил, что пока нет полной ясности относительно того, идет ли речь о "планировании на случай непредвиденных обстоятельств" или непосредственной подготовки к нанесению ударов.
Разведывательные службы США допускают возможность атак Ирана в отношении американских сил или союзников Вашингтона и в других странах, говорится в материале. Как уточнил источник, "наибольшее беспокойство вызывает Ирак".
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