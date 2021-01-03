Электронный паспорт гражданина РФ в пилотном проекте начнут внедрять в Москве
18:10 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электронный паспорт дополнит мобильное приложение, что обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и "станет ключом к государственным и коммерческим услугам". "Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки", - пояснили в МВД.
В министерстве уточнили, что новый паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (подобно банковской) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем разместят информацию, содержащуюся в действующем бумажном паспорте, при этом главные сведения о гражданине будут указаны на самой пластиковой карте.
Основную информацию с электронного паспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса, отметили в МВД. "Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России", - заключили в ведомстве.
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