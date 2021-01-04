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Закон о борьбе с ненавистью по отношению к цыганам принят в Румынии

20:10 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Румынии Клаус Йоханнис утвердил в понедельник закон о мерах по борьбе с проявлениями ненависти и насилия в отношении цыган. Об этом сообщается на сайте президентской администрации.

"Антицыганизм" определяется в правовом акте как "восприятие цыган, выражаемое как ненависть к ним", а также как "словесные или физические проявления, мотивируемые ненавистью к цыганам, направленные против цыган и их собственности, против организаций и лидеров сообществ, против культовых помещений, традиций и языка цыган". Согласно закону, публичное распространение антицыганских идей, концепций или доктрин наказывается тюремным заключением от 3 месяцев до 3 лет, а создание, принадлежность или поддержка антицыганской организации - тюремным сроком от 3 до 10 лет.

Отношение к цыганскому меньшинству является в Румынии давней социальной проблемой. Многие румыны считают цыган "этнической группой, склонной к совершению правонарушений", а сами цыгане жалуются на дискриминацию со стороны румын, обращаясь за поддержкой в международные организации. Согласно опросу общественного мнения о восприятии цыган в период пандемии нового коронавируса, проведенного Институтом по оценкам и стратегии (IRES) в прошлом году, "имидж цыган в Румынии в целом негативный". Главной отрицательной чертой цыган большинство опрошенных считает воровство.

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