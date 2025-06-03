Объявлены победители Международной ИТ-олимпиады для школьников

16:20

Фото пресс-службы Сбера



В Нижнем Новгороде завершилась Международная ИТ-олимпиада , в которой приняли участие школьники из 51 зарубежной страны и Российской Федерации. Кульминацией соревнований стал очный финал в формате CTF (Capture The Flag), где сильнейшие команды решали актуальные задачи из мира искусственного интеллекта и информационной безопасности.

В финал из зарубежных участников вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркменистана и Шри-Ланки. Компанию зарубежным школьникам составили участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии и Краснодарского края.

С 30 мая по 3 июня состоялся финальный очный этап Олимпиады на площадке кампуса «Школы 21», в котором финалисты решали 10 заданий в пяти категориях.

Награждение прошло на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) с участием президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, заместителя председателя правительства РФ, руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«От всей души хочу поздравить ребят – участников ИТ-олимпиады. Вы уже сделали огромный шаг – создали платформу и трамплин в собственное будущее, – подчеркнул Герман Греф. – В вашей жизни могут возникать разные ситуации, когда вы будете сомневаться, справитесь ли вы с теми или иными вызовами. Вспоминайте, что вы в свое время приняли решение участвовать в этом конкурсе, прошли все испытания, а еще и победили! И это будет давать вам силы и уверенность, что вам по плечу любые задачи. Вы – те самые люди, которые будут строить наше совместное будущее. Желаю вам удачи на этом пути, уверенности и жизнестойкости! Помните, что побеждают не те, кто не падает. Побеждают те, кто после каждого падения находит в себе силы подниматься и двигаться вперед».

«Награждение финалистов ИТ-Олимпиады неслучайно сегодня проходит на ЦИПР. На выставке мы увидели передовые цифровые решения. Но за всеми этими разработками стоят люди. Чтобы ИТ-отрасль в России развивалась, необходимы в первую очередь высококвалифицированные кадры, – сказал Дмитрий Григоренко. – Такими кадрами скоро станете и вы, заинтересованные молодые специалисты. Вы уже – часть индустрии».

«За последние 5 лет нам уже удалось увеличить число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям в 2,5 раз. Более 230 тыс. студентов получили квалификацию по ИТ-профилю. В обучении кадров активно участвуют и крупнейшие компании. В рамках нацпроекта «Экономика данных» мы запускаем новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике и искусственному интеллекту, беспилотным системам», – добавил он.

«На юбилейном ЦИПРе международной повестке уделено особое внимание, в том числе – взаимодействию стран в части ИТ-образования. Нижегородское правительство совместно с Республикой Куба выступило организатором международной ИТ-олимпиады, – отметил Глеб Никитин. – Поздравляю ребят с высокими результатами! Участие в таких соревнованиях – это уже большая победа, а выход в финал – подтверждение того, что перед нами талантливые, мотивированные и очень перспективные молодые люди. Для нижегородского правительства развитие ИТ-сферы имеет огромное значение, как и системная работа с молодёжью. То, что награждение проходит именно в Нижнем, на площадке конференции ЦИПР, говорит само за себя».

Победители Международной ИТ-Олимпиады для школьников:

1 место – команда «0xY1» – сборная трех участников из Нижегородской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа;

2 место – команда «КапибарыCTF» — сборная пяти участников из Московской, Ярославской областей, Республики Башкортостан и Москвы;

3 место – команда «ZipBomb» – три участника из Москвы.

Участники финала подготовили манифест Международной ИТ-Олимпиады для будущих участников и зачитали его на церемонии награждения.

«Мы из разных стран, и мы очень сдружились как внутри команды, так и с другими ребятами, когда решали задания, разбирались в технологиях и проходили финал, – сказал Эрнесто Родригез, участник международной ИТ-олимпиады. – Технологии и ИИ уже с нами, вокруг нас и вместе их изучать и развивать гораздо интереснее. Будущее технологий в наших руках! Мы с ребятами разработали манифест Олимпиады – он и про каждого из нас, про дружбу, технологии и соревнования».

Организаторами Международной ИТ-олимпиады выступили правительство Нижегородской области при поддержке правительства РФ. Технологический партнер – международная школа программирования и математики «Алгоритмика». Генеральный партнер – Сбер.