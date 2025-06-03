США может ждать теракт в духе 11 сентября из-за нелегальных мигрантов — чиновник

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупный террористический акт, сравнимый по масштабу с событиями 11 сентября 2001 года, может произойти в США, если американские власти не решат проблему с нелегальной миграцией, считает Томас Хоман, которого президент Дональд Трамп назначил ответственным за безопасность границ и депортацию нелегалов.

«Я убежден, что что-то [подобное событиям 11 сентября 2001 года] произойдет, если мы не сможем их [мигрантов] найти», — заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос журналиста, может ли массовое нахождение в стране около 2 млн мигрантов, незаконно пересекших границу при администрации предыдущего президента США Джо Байдена, привести к теракту, аналогичному по масштабу событиям 11 сентября.

Он отметил, что эти лица намеренно избегали контакта с американскими пограничниками. «Они не хотели проходить проверку. Они не хотели сдавать отпечатки пальцев», — подчеркнул Хоман, добавив, что эта ситуация «пугает его до чертиков». Как отметил чиновник, власти не знают, «кто эти люди, откуда они приехали и где находятся сейчас». Он назвал происходящее «самой большой уязвимостью в области национальной безопасности за всю историю страны» и выразил мнение, что США предстоит бороться с последствиями миграционной политики предыдущей администрации «на протяжении следующих десяти лет».