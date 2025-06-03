Правительство Нидерландов уходит в отставку после распада правящей коалиции — премьер

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Нидерландов подаст заявления об отставке после выхода крайне правой Партии свободы из правящей коалиции. Об этом заявил премьер-министр королевства Дик Схоф.

«На совещании министров мы пришли к выводу, что с уходом Партии свободы у коалиции недостаточно поддержки в парламенте», — заявил он в своем выступлении по итогам совещания кабмина. Премьер добавил, что немедленно направится к королю Нидерландов Виллему-Александеру с прошением об отставке министров от Партии свободы. Остальные члены правительства также подают в отставку. Копия прошения об отставке будет направлена в нижнюю палату парламента.