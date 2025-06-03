В Крыму задержан агент спецслужб Украины, изготовивший мощную бомбу — ФСБ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента спецслужб Украины, изготовившего мощное взрывное устройство. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб, — заявили в ЦОС. — Установлено, что житель Феодосии 1965 г. р. инициативно предложил свою помощь Службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству».

По заданию куратора он изъял из двух тайников заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них самодельное взрывное устройство, состоящее из взрывчатого вещества весом свыше 1,2 кг, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов — гвоздей весом почти 500 г. Изготовленное СВУ он заложил в тайник в Балаклавском районе Севастополя.