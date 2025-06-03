Китай намерен расширить долю расчетов в нацвалютах со странами ШОС — вице-премьер

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай планирует развивать финансово-экономические связи со странами — участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и увеличивать объем расчетов с ними в национальных валютах. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече в Пекине с представителями министерств финансов и центральных банков стран ШОС.

«Этот год — год [председательства] Китая в ШОС, мы готовы воспользоваться этой возможностью, чтобы совместно с другими государствами — членами ШОС работать над приоритетами развития, укреплять финансовое сотрудничество, расширять расчеты в нацвалютах, продвигать инклюзивные цифровые финансы и активно работать над созданием банка развития ШОС», — сказал Дин Сюэсян, слова которого приводит агентство Синьхуа.

В настоящее время ШОС объединяет 10 государств-членов (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).