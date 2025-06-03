В ВСУ с сожалением признали, что российские истребители превосходят F-16
16:00 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские истребители превосходят стоящие на вооружении ВСУ западные F-16. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
«К сожалению, сегодня у России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше. Даже по сравнению с F-16. Они также имеют мощное ПВО, которое работает в комплексе с авиацией. Если говорить о МиГ-29, Су-27, то вообще ни в какое сравнение», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».
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