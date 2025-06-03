Cloud.ru: Гибридное облако станет ключевой технологией, ускоряющей внедрение ИИ

17:25

Фотобанк ЦИПР



Директор по развитию бизнеса провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ruсчитает, что уже сейчас облачные технологии снижают порог входа в применение генеративного искусственного интеллекта (ИИ), демократизируя его для использования бизнесом и промышленными компаниями. В частности, разработка ИИ-агентов становится более востребованной, а промышленный ИИ движется к автономным системам. Об этом он рассказал на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в сессии «Демократизация генеративного ИИ для государства и бизнеса».

По словам Лобоцкого, будущее за ИИ-агентами: «Мы недавно представили собственную облачную платформу для создания агентов Cloud.ru Evolution AI Factory. На простом примере могу рассказать, как процесс разворачивания на платформе в облаке. Ресурс доступен по модели pay-as-you-go с гибкой тарификацией только за использованные мощности. Дальше инфраструктура разворачивается по кнопке, в нашем случае это режим в формате «managed», с возможностью конфигурирования. После настраивается инференс (вывод) моделей, и так далее. Также на платформе у нас есть маркетплейс ИИ-моделей – как проприетарных вроде GigaChat, так и многие другие open source модели».

Он отметил, что если посмотреть на мировой тренд, то многие компании уже используют гибридную инфраструктуру, позволяющую применять ту или иную модель в контуре компании и бесшовно связывать ее с облаком: «Я думаю, за этим будущее, и этот тренд будет нарастать».

«Например, в ходе ИИ-трансформации мы в Cloud.ru уже внедрили агентов в процессы поддержки клиентов, а также до конца 2026 года планируем внедрить ИИ-помощников на всех наших платформах как составляющую продукта, включая платформу для гибридного облака Cloud.ru Evolution Stack», – сказал Лобоцкий.

Эксперт добавил, что гибридное облако позволяет упростить пользовательский путь в создании агентов – их смогут создавать не только профессиональные разработчики, но и пользователи без специальных навыков в ML.

Согласно отчету Gartner, к 2029 году 80% операций будет выполняться ИИ-агентами, если компании озаботятся подготовкой инфраструктуры, именно возможности облачного провайдера с готовой инфраструктурой существенно приближают к этому будущему. Имея интегрированные ИИ-сервисы с инфраструктурой, уже в этом году можно переключать часть операций на ИИ.

85% компаний в мире уже внедряют/пилотируют технологии генеративного ИИ – об этом 2 июня рассказал на конференции ЦИПР Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.