США нанесли серьезный ущерб интересам Китая после переговоров в Женеве — Минкоммерции
12:20 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничения США в отношении Китая подорвали консенсус, достигнутый Пекином и Вашингтоном на переговорах в Женеве. Об этом заявила официальный представитель Минкоммерции КНР Хэ Юнцянь.
«После публикации совместного заявления КНР и США по итогам женевских торгово-экономических переговоров Китай ответственно отнесся к нему, — сказала Хэ Юнцянь. — С другой стороны, США приняли ряд ограничительных мер против Китая, которые серьезно подорвали существующий консенсус и нанесли значительный ущерб законным правам и интересам КНР».
По ее словам, если Вашингтон будет придерживаться подобного курса и продолжит наносить ущерб интересам Китая, то Пекин примет жесткие меры для защиты своих законных прав.
Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР прошли в Швейцарии 10–11 мая. По их итогам стороны сообщили о взаимном сокращении пошлин с 14 мая 2025 года.
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