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Трамп с понедельника запретит въезд в США гражданам 12 стран — Белый дом

10:05 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп с понедельника запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств. Об этом говорится в тексте распространенной Белым домом прокламации президента.

Полный запрет будет действовать в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Ограничения вступят в силу в понедельник, 9 июня в 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск).

Кроме того, частичные ограничения будут введены в отношении граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. Ограничения будут действовать в отношении определенных типов виз для каждой из этих стран.

В документе отмечается, что выданные до вступления в силу этого указа визы продолжат действовать.

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