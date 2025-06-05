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Сбер: Уже сейчас можно обращаться к GigaChat по вопросам здоровья, но финальное решение всегда за врачом

11:10 05.06.2025

Нейросеть Сбера GigaChat успешно сдала выпускной экзамен на врача и уже получила аккредитацию по специальностям «Лечебное дело», «Кардиология», «Неврология», «Педиатрия» и «Гастроэнтерология». Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «МК». «Впереди еще много других специализаций, для которых нужно будет подтвердить знания, и мы постепенно движемся к этому», – отметил он.

«Однако уже сейчас можно обращаться к GigaChat по вопросам здоровья, он может расшифровать результаты анализов, составить персональные тренировки и меню, исходя из особенностей организма каждого человека, – подчеркнул Александр Ведяхин. – Самое главное, что его ответы основаны на проверенных медицинских данных и знаниях, но повторю, что финальное решение всегда за врачом».

Так, один из пользователей рассказал, как однажды утром неожиданно не смог подняться с кровати, сообщил Александр Ведяхин. «Здоровый мужчина при попытке встать начал испытывать странные симптомы – резкое головокружение, тошноту, дезориентацию. Он не понимал, что происходит с организмом, и до того, как обратиться к врачу, решил спросить у GigaChat, что это может быть. И наша модель на основе описанных им симптомов предложила несколько возможных вариантов диагнозов и посоветовала, к врачу какой специализации лучше обратиться. Когда клиент попал к нужному врачу, оказалось, что GigaChat верно предположил довольно редкий диагноз на основе описанных симптомов», – рассказал Александр Ведяхин.

«Таких примеров и историй уже очень много. Мы обучаем нейросеть на научных, проверенных данных, чтобы она могла давать ответы на вопросы по здоровью, – подчеркнул он. – И при этом это будет персонализированный ответ, ведь GigaChat будет анализировать именно те симптомы и ситуации, которые ему описаны».

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